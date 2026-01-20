Экономика Китая в 2025 году выросла на 5%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в 2025 году, по предварительным оценкам, составил 140,18 млрд юаней ($20,084 трлн), что на 5,0% больше показателя предыдущего года. Данные опубликовало Государственное бюро статистики КНР, сообщает "Коммерсант".

Прибыли предприятий так называемой «первичной промышленности» выросли в годовом исчислении на 3,9%, до 9 трлн 334,7 млрд юаней. К ней в Китае относят деятельность, связанную с использованием природных ресурсов, в том числе сельское хозяйство, рыболовство, горную добычу, лесозаготовки, производство ветровой и солнечной электроэнергии и др. Прибыли «вторичной промышленности» (перерабатывающие производства, электроника, автомобилестроение, легпром и др.) увеличились на 4,5%, до 49 трлн 965,3 млрд юаней. В «третичной промышленности» (сфера услуг) рост был еще заметнее и составил 5,4% (до 80 трлн 887,9 млрд юаней).

Китаю удаётся поддерживать высокие темпы роста на протяжении длительного времени. Так, по итогам 2024 года экономика Китая также выросла на 5%, ВВП составил 134,9 трлн юаней ($18,4 трлн).