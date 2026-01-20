Новости

Крупные сети общепита в России начали сокращать количество заведений

Крупные предприятия общественного питания в России начали оптимизировать свое присутствие на рынке. Как выяснили «Известия», в Москве с конца 2025 года закрыли часть своих заведений сети «Шоколадница», «Ростикс», «Якитория» и другие. Аналогичная тенденция наблюдается и в регионах, включая Новосибирск и Татарстан.

«Как выяснили «Известия», в Москве с конца 2025 года по настоящее время присутствие на рынке оптимизировали «Шоколадница» – закрыто около 20 ресторанов, «Ростикс» – прекратил работу порядка 25 точек, Якитория – восьми», – сообщает издание. Полностью с рынка ушли некоторые другие известные столичные проекты, такие как «Хлеб насущный» и «Валенок».

По данным исследования проекта «Контур.Фокус», всего за 2025 год в России было ликвидировано 35,4 тыс. предприятий общепита, что почти на 10% больше, чем в 2024 году. При этом отрасль продолжает расти, и за тот же период открылось 48,8 тыс. новых заведений.

Тенденция не обошла стороной и Иркутск, где с рынка уходят знаковые представители индустрии. В 2024 году закрылся Design bar, а в августе 2025 года о закрытии объявил «33 вино и тапас». Ранее в городе прекратил работу ресторан Hiro Izakaya. Заведение было открыто чуть более 2 лет назад.


/ Сибирское Информационное Агентство /
