Договор дарения квартиры, оформленного преступником, оспорили в Иркутской области

В Иркутской области обнаружили нелегальный договор дарения квартиры. Его оформил один из фигурантов дела о незаконной игорной деятельности: преступники в сумме должны выплатить более 194 млн рублей, полученных незаконно.

«В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что несмотря на обеспечительные меры, один из участников преступной группы с целью уклонения от возмещения ущерба, причиненного преступлением, безвозмездно подарил свою квартиру третьему лицу», – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В связи с этим договор дарения признали недействительным.