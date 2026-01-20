Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
Когда в Иркутской области закончатся морозы
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
Бригады Иркутской электросетевой компании за выходные отработали более 1700 заявок от населения
В Иркутске пройдет главный робототехнический фестиваль Сибири «Робосиб»

30-31 января 2026 года в «Сибэкспоцентре» пройдет главный робототехнический фестиваль Сибири «Робосиб». В нем примут участие около 800 человек в возрасте от 4 до 22 лет из Иркутской области, Республики Бурятия и Красноярского края. Вход для зрителей свободный.

<p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p>

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Компания Эн+ проводит соревнования по робототехнике в одиннадцатый раз. Участников ждут турниры в направлениях «Лига решений», «Лига знаний», «Энергия в действии», «Дерзай, робот», а также презентация проектов в «Лиге открытий».

Для гостей будет организована большая интерактивная программа: квесты, игровые и образовательные зоны, творческие мастер-классы, спортивные активности, а также научное шоу с жидким азотом, лазером, рисование светом и музыкальные номера.

<p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p>

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Команды-победители «Робосиба» получат путевку на национальный чемпионат по робототехнике «Красноярск 7.0», который пройдет в апреле в Красноярске. Эн+ также профинансирует поездку.

Инвестиции в образовательные проекты – один из главных приоритетов как социальной, так и в кадровой политики компании. Для энергохолдинга важно, чтобы талантливые дети в регионах и городах ответственности имели доступ к хорошему, качественному образованию, получали возможности для развития, совершенствовались в новых технологиях.


<p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
