Завещание, дарение или рента: что выбрать пожилым людям?

Сотрудники Управления Росреестра по Иркутской области часто сталкиваются с вопросом от пожилых людей: что лучше и безопаснее — завещание или дарение? Давайте разберемся в основных отличиях между этими двумя вариантами и рассмотрим альтернативу — договор ренты.

Завещание

Если говорить о завещании, то пока собственник недвижимости жив, он остается хозяином недвижимости, права перейдут к наследникам по завещанию только после его смерти.

Кроме того, если изменились обстоятельства, то завещание в любой момент можно изменить или отменить.

Дарение

В отличие от завещания, при дарении собственник перестанет быть хозяином сразу после оформления сделки. Точнее, в момент регистрации права одаряемого в государственном реестре недвижимости.

То есть при дарении квартиры собственник отказывается от своего права на нее.

Это нужно хорошо понимать, особенно если пожилой собственник планирует и дальше проживать в квартире.

Договор ренты

При этом, как напомнил руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Петрович Жердев, для пожилого человека завещание и доверенность – это не единственные варианты. Закон дает еще одну возможность – заключить договор ренты.

– Подписывая договор ренты, хозяин передает свое право собственности, но не бесплатно, как при дарении. В ответ ему должны будут выплачивать ренту – периодические денежные платежи или предоставлять содержание - обеспечивать продуктами, одеждой, лекарствами и т.д. И главное – при этом бывший хозяин остается проживать в своей квартире на законных основаниях.

Как выбрать?

Для составления завещания, договора дарения или договора ренты необходимо обратиться к нотариусу.

– В конце концов каждый выбирает вариант, который его более устраивает. Главное, что нужно хорошо понимать, на что вы соглашаетесь и какой конкретно документ вы подписываете, – резюмировали в Росреестре.


