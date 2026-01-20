Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Иркутской области выросло на 3,2%

В Иркутской области зафиксирован рост числа предприятий малого и среднего бизнеса. Согласно данным Федеральной налоговой службы, на 10 января 2026 года в регионе было зарегистрировано 93 857 субъектов МСП, что на 3,2% больше, чем годом ранее.

По этому показателю область занимает третье место в Сибирском федеральном округе и 17-е в общероссийском рейтинге.

«Поддержка малого и среднего предпринимательства – одна из ключевых задач в работе Правительства. Малому бизнесу, особенно в условиях меняющегося рынка, критически важны не только финансовые инструменты, но и консультационная, образовательная, маркетинговая помощь», – отметил министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.

Занятость в секторе малого и среднего предпринимательства в Приангарье превысила 386 тысяч человек. В целом по России количество субъектов МСП достигло исторического максимума, превысив 6,8 млн предприятий, что на 4% больше показателя января 2025 года.