Микрорайон Парк Пушкино в Иркутском районе дважды за ночь остался без света

В рабочем поселке Маркова Иркутского района микрорайон Парк Пушкино дважды за прошедшую ночь остался без света. Восстановительные работы идут до сих пор.
«Ночью бригады Южных электрических сетей восстановили провод СИП, однако менее, чем за 40 минут нагрузка выросла до предела, из-за чего произошло повреждение СИП на контактах рубильников», – пояснили в ИЭСК.
Сейчас бригады меняют поврежденный провод на сетях потребителя и в дополнение к имеющимся двум рубильникам устанавливают еще один – это позволит увеличить нагрузочную способность коммутационного оборудования.
Ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей – 12:00.