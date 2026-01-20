Новости

Микрорайон Парк Пушкино в Иркутском районе дважды за ночь остался без света

В рабочем поселке Маркова Иркутского района микрорайон Парк Пушкино дважды за прошедшую ночь остался без света. Восстановительные работы идут до сих пор.

<p>Фото: ИЭСК</p>

«Ночью бригады Южных электрических сетей восстановили провод СИП, однако менее, чем за 40 минут нагрузка выросла до предела, из-за чего произошло повреждение СИП на контактах рубильников», – пояснили в ИЭСК.

Сейчас бригады меняют поврежденный провод на сетях потребителя и в дополнение к имеющимся двум рубильникам устанавливают еще один – это позволит увеличить нагрузочную способность коммутационного оборудования.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей – 12:00.


