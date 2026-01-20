Сбер провел трехдневный выезд для студентов со всей страны

С 17 по 19 января в СберУниверситете прошло мероприятие для студентов из совместных программ Сбера и вузов из разных регионов России.

Фото предоставлено пресс-службой Байкальского Сбербанка

Программа включала выступления топ-менеджеров о технологиях генеративного искусственного интеллекта и рекомендательных системах, воркшоп гроссмейстера и чемпиона Европы по шахматам Эрнесто Инаркиева о связи стратегического мышления и развития ИИ. Студенты сыграли с чемпионом сеанс одновременной игры, прошли мастер-класс с мастером спорта России по фигурному катанию Линой Кудрявцевой, получили карьерные консультации от рекретуров и пообщались с командами из бизнеса и продуктовых направлений Сбера.

Фото предоставлено пресс-службой Байкальского Сбербанка

Участники также работали с методикой оценки гибких навыков, прошли командный квест по территории университета и приняли участие в спортивных активностях.

«Мы регулярно организуем такие выезды для студентов наших программ, чтобы ребята могли перезагрузиться после сессии, пообщаться со студентами из других вузов и лучше понять свои дальнейшие шаги. На наших мероприятиях можно напрямую поговорить с людьми из бизнеса и технологических команд Сбера, услышать честную обратную связь о своих сильных сторонах. Наша задача – поддерживать студентов на всех этапах обучения и помогать им осознанно определить, какие навыки развивать и как выстраивать свою карьеру», – Ольга Цуканова, управляющий директор – руководитель Дирекции академических партнёрств Сбера.

Фото предоставлено пресс-службой Байкальского Сбербанка

По данным недавнего исследования Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ, в котором приняли участие более 2600 школьников и студентов из всех регионов России, Сбер чаще других компаний называют желаемым первым местом работы – его назвали 57% опрошенных. Помимо высокой зарплаты, для молодёжи важны поддержка руководства, комфортная рабочая среда, ощущение значимости своей работы и возможности для профессионального роста.