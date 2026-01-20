Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
Когда в Иркутской области закончатся морозы
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
Бригады Иркутской электросетевой компании за выходные отработали более 1700 заявок от населения
Около 5 тысяч человек окунулись в проруби в Иркутской области в Крещение

Иркутская область отметила большой православный праздник – Крещение Господне. Состоялось 203 мероприятия на 140 объектах – в храмах и соборах. На водных объектах региона было оборудовано 76 иорданей. В них окунулись и набрали воду тысячи человек.

«Подведу итоги празднования Крещения Господня в Иркутской области. Накануне крещенский обряд в регионе совершили около 5 тысяч человек. Сказались крепкие морозы. Всего праздник на водоемах посетили более 18 тысяч человек», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

В Ольхонском районе мероприятия на Байкале были отменены из-за погодных условий – сильного ветра.

Безопасность в местах массового выхода людей на лед на водоемах в ночное и дневное время обеспечивали более 900 человек: государственные инспекторы Центра ГИМС, спасатели, сотрудники полиции, работники здравоохранения, муниципалитетов, представители казачества, других общественных объединений и военнослужащие министерства обороны РФ. В местах крещенских купаний происшествий допущено не было.


