Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
Когда в Иркутской области закончатся морозы
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
Бригады Иркутской электросетевой компании за выходные отработали более 1700 заявок от населения
С 16 января в Иркутской области установились пониженные температуры. На ряде территорий наблюдаются морозы до -55 градусов. SIA.RU изучил прогноз и выяснил, когда холода отступят, и в регионе потеплеет.

По данным регионального Гидрометцентре, уже к ближайшей пятнице как дневные, так и ночные температуры начнут постепенно повышаться. В период с 23 по 25 января, предположительно, в областном центре ночные температуры могут уже не превысить -30 градусов, дневные – -20 градусов.

Наиболее холодной в прошедший период оказалась минувшая ночь, когда ночью и утром в Иркутске было порядка -40 градусов, по области температуры опускались еще ниже. Установившиеся морозы связаны с холодом, пришедшим в Приангарье из Якутии.


