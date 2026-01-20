Вьетнамское кафе с посетителями загорелось в центре Иркутска

Пожар произошел сегодня в двухэтажном здании кафе «Фобо Вьетнам» на улице Тимирязева в центре Иркутска. Во время возгорания в нем находились посетители.

Сообщение о горении в ГУ МЧС России по региону передали очевидцы. Из кафе самостоятельно эвакуировались 20 человек. В охваченном пламенем помещении был найден мужчинав бессознательном состоянии. После проведения реанимационных мероприятий его передали бригаде скорой медицинской помощи. Также из стоения огнеборцы вынесли газовый баллон.

На момент прибытия первого подразделения шел дым из-под кровли. На месте работают 17 огнеборцев и 4 единицы техники. Им удалось локализовать пламя на 60 «квадратах».