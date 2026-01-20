Установлены минимальные баллы для сдачи ЕГЭ на 2026 год

Минимальное количество баллов для успешной сдачи ЕГЭ установлено Рособрнадзором на 2026 год. Для получения школьного аттестата выпускники обязаны набрать минимум 24 балла по русскому языку и три балла («удовлетворительно») по базовой математике, сообщает РИА Новости. Согласно официальным данным, опубликованным на сайте ведомства, требования по другим предметам распределились следующим образом:

- физика, химия, биология — не ниже 36 баллов,

- математика профильного уровня — 27 баллов,

- информатика — 40 баллов,

- история — 32 балла,

- география — 37 баллов,

- обществознание — 42 балла,

- литература — 32 балла,

- иностранные языки — 22 балла.

Проведение единого экзамена начнется 1 июня. Расписание выглядит так:

- 1 июня — история, литература, химия

- 4 июня — русский язык,

- 8 июня — математика (базовая и профильная),

- 11 июня — обществознание и физика,

- 15 июня — биология, география и письменная часть иностранного языка,

- устная часть иностранного языка и экзамен по информатике пройдут 18 и 19 июня соответственно.

Кроме того, Министерство науки и высшего образования РФ объявило изменения процедуры зачисления студентов на следующий учебный год. Заявление теперь подается либо через портал государственных услуг, либо непосредственно в приёмную комиссию учебного заведения или почтой. Использование внутривузовской информационной системы больше не предусмотрено правилами приёма в рамках целевой квоты.