В Иркутской области в 2025 году по программе «Транспортный каркас» отремонтировано 59 км дорог

В рамках региональной программы «Транспортный каркас Иркутской области» в 2025 году было отремонтировано 59 километров автомобильных дорог. Работы проводились в административных центрах муниципальных районов, а также в населенных пунктах с численностью населения более шести тысяч человек. Финансирование мероприятий составило 2,7 млрд рублей из средств областного бюджета.

«Программа «Транспортный каркас Иркутской области», разработанная по поручению губернатора Игоря Кобзева три года назад, успешно показывает себя. По ней средства из областного бюджета направляют в муниципалитеты на ремонт дорог, которые ведут к социально значимым объектам или являются основными магистралями», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

В прошлом году ремонтные работы по программе были проведены в 44 муниципальных образованиях, всего на 82 участках дорог. Наибольшее количество объектов было отремонтировано в городе Усть-Куте, где обновили восемь участков улиц общей протяженностью 4,5 километра. Также масштабные работы велись в Вихоревке, Тулуне, Тайтурке и других населенных пунктах.