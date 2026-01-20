Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
Когда в Иркутской области закончатся морозы
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
Бригады Иркутской электросетевой компании за выходные отработали более 1700 заявок от населения
Бригады Иркутской электросетевой компании устранили аварию на сетях в Маркова

В поселке Маркова Иркутского района бригады Иркутской электросетевой компании ликвидировали аварию на воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, принадлежащей потребителю. Инцидент произошел вечером 19 января и привел к отключению электроэнергии у жителей дачного кооператива «Ромашка». Причиной аварии стало отсутствие должной эксплуатации и ремонта сетей со стороны их собственника.

«Воздушная линия 0,4 кВ принадлежит собственнику, который не занимался эксплуатацией и ремонтом электросетевого хозяйства, что и привело к аварийному отключению», – сообщили в пресс-службе ИЭСК. Несмотря на то, что ответственность за эти сети лежит на владельце, компания, как субъект технологического присоединения, оперативно приступила к работам, не дожидаясь решения оперативного штаба при правительстве региона.

Специалисты заменили поврежденный провод СИП, а затем, после оценки нагрузки, установили дополнительный рубильник на трансформаторной подстанции для безопасного перераспределения мощности. Работы велись в ночное и утреннее время 20 января, и к настоящему моменту электроснабжение всех потребителей восстановлено.


