В Иркутской области подписано 37 соглашений с муниципалитетами о комплексном развитии территорий

Правительство Иркутской области заключило 37 соглашений с муниципальными образованиями региона, касающихся использования механизма комплексного развития территорий. Подписанные документы предусматривают совместную работу по определению перспективных площадок, подготовке предложений и разработке необходимой документации для будущих договоров о КРТ. Механизм предполагает, что застройщик получает землю и за свой счет обеспечивает возведение всей предусмотренной инфраструктуры.

«Подписание соглашений – это создание эффективной правовой и организационной основы для тесного взаимодействия региональной власти, местного самоуправления и бизнеса. Наша общая цель – решить ключевые вопросы градостроительной политики, запустить процессы обновления муниципалитетов», – отметил заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Галкин.

На сегодняшний день в регионе для реализации проектов КРТ вовлечено в оборот 36 территорий общей площадью 645,6 гектара. Потенциал этих площадок позволяет построить около 1,98 миллиона квадратных метров жилья. Проекты реализуются на разных уровнях: восемь имеют федеральный статус, два – региональный, 24 находятся в ведении муниципалитетов.


