Почему зарплатные проекты необходимы для современного бизнеса?

Почему всё больше компаний переходят на комплексные зарплатные проекты? Ответ прост: это экономит время, снижает риски ошибок и открывает доступ к дополнительным сервисам. «Примсоцбанк» предоставляет юридическим лицам возможность подключения к зарплатному проекту — инструменту для организации выплат заработной платы сотрудникам.

Почему это важно для бизнеса?

В условиях, когда каждая статья расходов требует тщательного анализа, зарплатный проект Примсоцбанка позволяет:

исключить комиссии за перечисление зарплат — все переводы на счета сотрудников осуществляются бесплатно;

сэкономить на обслуживании персонала — выпуск и обслуживание карт, включая СМС‑информирование, не требуют оплаты.

Для компаний это не просто удобство, а реальный инструмент снижения операционных затрат без потери качества сервиса.

Преимущества для сотрудников

Участники проекта получают следующие возможности:

ежемесячный выбор пяти категорий для начисления кэшбэка;

повышенный кэшбэк в день рождения сотрудника и за два дня до этой даты;

зачисление кэшбэка на счёт в рублях;

получение до 20 % в виде бонусных рублей за онлайн‑покупки у партнёров (при переходе в магазин через приложение «Примсоцбанк»);

скидка 2 % по программам потребительского кредитования (для сотрудников, получающих зарплату на карты банка);

бесплатная оплата жилищно‑коммунальных услуг.

В 2025 году спрос на зарплатные проекты вырос на 18 % по сравнению с предыдущим годом (данные аналитического центра «Финмаркет»). Компании всё чаще рассматривают такие решения как: повышение лояльности персонала, сокращение издержек на расчётно‑кассовое обслуживание и интеграция цифровых инструментов в HR‑процессы организации.

«Зарплатный проект — это не просто переводы зарплат. Это комплексный инструмент, который помогает бизнесу оптимизировать процессы, а сотрудникам — получать дополнительные выгоды в повседневной жизни», — отмечает Сордонов Максим Валерьевич, начальник Отдела по работе с зарплатными проектами ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Как подключиться?

Чтобы перевести компанию на зарплатный проект Примсоцбанка, достаточно:

Оставить заявку на сайте банка или в ближайшем отделении. Согласовать условия и пакет документов. Получить консультацию менеджера по вопросам интеграции с учётной системой компании.

Информация предоставлена ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015. Подробности — на официальном сайте или по телефону горячей линии 8 800 350‑42‑02.