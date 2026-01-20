Почему зарплатные проекты необходимы для современного бизнеса?

Почему всё больше компаний переходят на комплексные зарплатные проекты? Ответ прост: это экономит время, снижает риски ошибок и открывает доступ к дополнительным сервисам. «Примсоцбанк» предоставляет юридическим лицам возможность подключения к зарплатному проекту — инструменту для организации выплат заработной платы сотрудникам.
Почему это важно для бизнеса?
В условиях, когда каждая статья расходов требует тщательного анализа, зарплатный проект Примсоцбанка позволяет:
- исключить комиссии за перечисление зарплат — все переводы на счета сотрудников осуществляются бесплатно;
- сэкономить на обслуживании персонала — выпуск и обслуживание карт, включая СМС‑информирование, не требуют оплаты.
Для компаний это не просто удобство, а реальный инструмент снижения операционных затрат без потери качества сервиса.
Преимущества для сотрудников
Участники проекта получают следующие возможности:
- ежемесячный выбор пяти категорий для начисления кэшбэка;
- повышенный кэшбэк в день рождения сотрудника и за два дня до этой даты;
- зачисление кэшбэка на счёт в рублях;
- получение до 20 % в виде бонусных рублей за онлайн‑покупки у партнёров (при переходе в магазин через приложение «Примсоцбанк»);
- скидка 2 % по программам потребительского кредитования (для сотрудников, получающих зарплату на карты банка);
- бесплатная оплата жилищно‑коммунальных услуг.
В 2025 году спрос на зарплатные проекты вырос на 18 % по сравнению с предыдущим годом (данные аналитического центра «Финмаркет»). Компании всё чаще рассматривают такие решения как: повышение лояльности персонала, сокращение издержек на расчётно‑кассовое обслуживание и интеграция цифровых инструментов в HR‑процессы организации.
«Зарплатный проект — это не просто переводы зарплат. Это комплексный инструмент, который помогает бизнесу оптимизировать процессы, а сотрудникам — получать дополнительные выгоды в повседневной жизни», — отмечает Сордонов Максим Валерьевич, начальник Отдела по работе с зарплатными проектами ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Как подключиться?
Чтобы перевести компанию на зарплатный проект Примсоцбанка, достаточно:
- Оставить заявку на сайте банка или в ближайшем отделении.
- Согласовать условия и пакет документов.
- Получить консультацию менеджера по вопросам интеграции с учётной системой компании.
Информация предоставлена ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015. Подробности — на официальном сайте или по телефону горячей линии 8 800 350‑42‑02.