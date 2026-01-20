Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
В Иркутске 21-23 января ожидается аномально холодная погода
Когда в Иркутской области закончатся морозы
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
В Иркутске 21-23 января ожидается аномально холодная погода

В Иркутске и области с 21 по 23 января прогнозируется аномально холодная погода. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, среднесуточные температуры ожидаются на 7-15 градусов ниже климатической нормы. На дорогах сохранится снежный накат, а в отдельных районах возможны туманы.

Когда в Иркутской области закончатся морозы
20 января 2026
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
19 января 2026

В предстоящие сутки по области: переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах туман, ветер переменный 2-7 м/с, температура ночью -35,-40°, в пониженных формах рельефа до -45°, днем -23,-28°, при облачной погоде -30,-35°, в северных и верхнеленских районах ночью -42,-47°, местами -35,-40°, днем -30,-35°, при натекании облачности до -41°, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья ночью -28,-33°, при прояснении -38,-43°, днем - 15,-20°, местами -25,-30°.

В Иркутске: переменная облачность, без существенных осадков, утром туман, ветер переменный до 5 м/с, температура ночью до -36°, днем - 23,-25°.

На озере Байкал: переменная облачность, преимущественно без осадков, утром туман, ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, температура yочью -28,-33°, при прояснении до -36°, днем -19,-24°, местами до -29°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
