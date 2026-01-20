Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
В Иркутске 21-23 января ожидается аномально холодная погода
Когда в Иркутской области закончатся морозы
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
Все материалы сюжета

Для 36% иркутян личные достижения в работе важнее командного успеха

Согласно опросу сервиса SuperJob, проведенному среди экономически активного населения Иркутска, более трети жителей города (36%) считают личный успех в работе более важным, чем командный. При этом половина опрошенных (50%) отдает приоритет достижениям всего коллектива. Исследование также показало различия в подходах между мужчинами и женщинами.

«36% хотели бы выделяться на фоне коллег. 50% считает более важными результаты всего коллектива», – сообщают аналитики SuperJob. Мужчины чаще женщин признавались, что для них важнее индивидуальные достижения (40% против 31%), хотя и среди представителей сильного пола командных игроков все же больше, чем индивидуалистов.

Чем выше уровень дохода респондентов, тем больше среди них тех, кто ценит командный успех. Это частично объясняется тем, что в группе с заработком от 150 тысяч рублей в месяц больше руководителей. SuperJob прогнозирует, что 2026 год станет периодом усиления конкуренции как среди соискателей, так и внутри рабочих команд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес