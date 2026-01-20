Для 36% иркутян личные достижения в работе важнее командного успеха

Согласно опросу сервиса SuperJob, проведенному среди экономически активного населения Иркутска, более трети жителей города (36%) считают личный успех в работе более важным, чем командный. При этом половина опрошенных (50%) отдает приоритет достижениям всего коллектива. Исследование также показало различия в подходах между мужчинами и женщинами.

«36% хотели бы выделяться на фоне коллег. 50% считает более важными результаты всего коллектива», – сообщают аналитики SuperJob. Мужчины чаще женщин признавались, что для них важнее индивидуальные достижения (40% против 31%), хотя и среди представителей сильного пола командных игроков все же больше, чем индивидуалистов.

Чем выше уровень дохода респондентов, тем больше среди них тех, кто ценит командный успех. Это частично объясняется тем, что в группе с заработком от 150 тысяч рублей в месяц больше руководителей. SuperJob прогнозирует, что 2026 год станет периодом усиления конкуренции как среди соискателей, так и внутри рабочих команд.