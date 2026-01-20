У иркутских зумеров новый тренд: молодёжь подключает «красивые» номера

Запоминающиеся номера по-прежнему востребованы у россиян, а активнее всего услуга набирает популярность среди молодёжи до 25 лет. Такой тренд обнаружили аналитики МегаФона, изучив статистику продаж красивых номеров за прошлый год.

В 2025 году зумеры стали покупать номера с простыми и символичными комбинациями цифр на 11% чаще. Вторую и третью строчку по росту динамики приобретения услуги занимает старшее поколение — абоненты 45-54 лет и 55-64 лет соответственно.

А вот миллениалы в возрасте от 35 до 44 лет составляют «ядро» пользователей — как и годом ранее, на них пришлось более трети владельцев красивых номеров (38%). Следом идут клиенты 45-54 лет (22%) и молодёжь 25-34 лет (15%).

Услугу чаще выбирают мужчины — их среди владельцев уникальных номеров 68%, однако за прошедший год женщины стали уделять ей больше внимания. Главные поклонники красивых номеров проживают в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самаре и Самарской области, Республиках Дагестан и Башкортостан. В топ-10 территорий вошли также Ростовская и Свердловская области, Чеченская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Краснодарский край.

Выросла и тяга абонентов к «дорогим металлам»: самыми растущими категориями номеров стали «Золотые», где подряд могут идти три одинаковые цифры, и «Платиновые», где повторяются подряд четыре цифры. При этом наибольшая доля красивых номеров на руках у клиентов — это «Бронзовые».