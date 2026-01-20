Сибирь и Дальний Восток получат почти 17 млрд рублей на замену старых систем отопления

Уже в 2026 году жители Сибири и Дальнего Востока смогут воспользоваться финансовой поддержкой государства при обновлении устаревших отопительных систем в жилых помещениях. Государством предусмотрена сумма в размере 16,5 миллиардов рублей, выделенных федеральным бюджетом на ближайшую трехлетнюю перспективу.

Правительство утвердило правила, по которым субъектам Сибири и Дальнего Востока в рамках софинансирования будут предоставляться субсидии.

«Приоритет в замене отопительных систем получат льготные категории граждан, среди которых ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, в том числе участники СВО, многодетные семьи и малоимущие граждане», – говорится в сообщении правительства.

Обеспечить своевременность реализации мер поручено лично вице-премьеру Марату Хуснуллину, которого премьер-министр Михаил Мишустин уполномочил следить за соблюдением установленных сроков проведения мероприятий.

Напомним, некачественное жилье становится огромной проблемой для Иркутского района Иркутской области, заявляют местные власти.

«Альтернативы электричеству нет, и каждую зиму возникает серьезная нагрузка на сети: трансформаторы регулярно выходят из строя», – сетует Леонид Фролов, возглавляющий администрацию Иркутского муниципального округа.

Точную оценку масштабов низкокачественных построек сделать непросто. За последние пять лет в регионе официально зарегистрировано более 32,4 тысячи частных домов. Между тем, определить, сколько из них удовлетворяет хотя бы минимальным стандартам энергоэффективности, невозможно.