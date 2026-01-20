Опубликованы сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 12 месяцев 2025 года

Данные за 2025 и 2024 гг. для целей сравнения не учитывают события после отчетной даты (СПОД). Показатели в рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

«Сегодня мы подводим итоги работы ПАО Сбербанк за 2025 год. За 12 месяцев чистая прибыль Банка выросла на 8,4% г/г до 1 694,2 млрд рублей при рентабельности капитала 22,1%. В декабре Банк заработал 125,9 млрд рублей чистой прибыли (+7,1% г/г).

В декабре спрос на кредитование был повышенным: корпоративный портфель прибавил 0,7% в реальном выражении и достиг 30,4 трлн руб., а розничный — 2,3% до 18,8 трлн руб. На фоне привлекательных условий по вкладам объём средств физических лиц увеличился на 5,8% в реальном выражении до 33,1 трлн руб.

В 2025 году мы последовательно расширяли экосистему сервисов для наших клиентов, чтобы быстро и удобно помогать им в разных жизненных сценариях. Число активных ежемесячных пользователей СберБанк Онлайн выросло на 1,5 млн с начала года до 84,8 млн человек, а разделом «Для жизни» и его функциями воспользовались уже более 50 млн клиентов. Мы также продолжили развивать современные способы оплаты: по итогам года объём платежей без карты превысил 5 трлн рублей, причем покупки с оплатой по биометрии выросли в 7 раз год к году. А количество транзакций с помощью новой технологии оплаты «Вжух» достигло 15 млн в месяц.

В декабре мы запустили новых умных помощников на базе ГигаЧат, которые позволяют клиентам эффективнее управлять деньгами и экономят их время. Помощник по расходам помогает лучше понимать и оптимизировать финансовое поведение, а помощник по управлению капиталом формирует персонализированный инвестиционный портфель с учётом целей и допустимого уровня риска. Благодаря технологиям искусственного интеллекта персональные финансовые сервисы формируют удобный, осознанный и ориентированный на реальные цели человека клиентский опыт.

Успешные результаты 2025 года ПАО Сбербанк позволяют выйти на достижение ключевых финансовых целей Группы Сбер, в том числе по чистой прибыли в 1,7 трлн рублей».