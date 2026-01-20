Новости

Банк Уралсиб вышел в финал премии «Хрустальная гарнитура»

Банк Уралсиб вошел в шорт-лист списка финалистов международной программы CСGuru Awards «Хрустальная Гарнитура», которая ежегодно награждает лучших в индустрии контакт-центров и дистанционного обслуживания клиентов. Банк Уралсиб представляет команда Управления дистанционного обслуживания и развития базы юридических лиц в двух номинациях: «Лучший операционный менеджер» и «Командный лидер года».

На оценку жюри выдвинуто несколько проектов. В номинации «Лучший операционный менеджер» Директор по операционным вопросам продаж и обслуживания юрлиц Алена Рахматуллина презентует достижения команды банка по запуску линии техподдержки торгового эквайринга, по внедрению новой модели обслуживания и продаж для крупного и среднего бизнеса, а также повышению доступности каналов обслуживания для малого бизнеса – с обеспечением круглосуточного режима сопровождения клиентов в голосовом и неголосовом каналах. Благодаря проведенной работе достигнуто качественное решение клиентских запросов в максимально короткие сроки, повышена эффективность всех направлений по взаимодействию с юрлицами.

Выступая в номинации «Командный лидер года», руководитель дирекции комплаенс-обращений Антон Масленников представляет решения Уралсиба, внедрение которых помогло выстроить надежный сервис с индивидуальным подходом к каждому клиенту. В частности, налажен процесс по оказанию клиентам всесторонней поддержки в ведении бизнеса.Кроме того, реализован проект по запуску второй линии поддержки клиентов по запросам в рамках исполнения банком противолегализационного законодательства. Введенная практика показала себя максимально эффективно – все вопросы по финансовому мониторингу теперь решаются в рамках одного клиентского звонка.

Торжественная церемония объявления победителей и награждение лауреатов состоится в Москве в последней декаде марта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
