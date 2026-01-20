Гостиничный комплекс «Усадьба Никиты Бенчарова» горел на острове Ольхон

Пожар произошел накануне на территории гостиничного комплекса «Усадьба Никиты Бенчарова» в поселке Хужир на острове Ольхон в Иркутской области. Соответствующими кадрами с места событий поделился местный житель Виктор Серебренников.

По данным ГУ МЧС России по региону, пожар вчера на улице Кирпичной действительно был. Специалистам ведомства удалось ликвидировать пламя на 165 «квадратах», предварительная причина случившегося – короткое замыкание электропроводки.

Специалисты МЧС России отмечают, что на фоне понижения среднесуточных температур в регионе увеличивается число пожаров. С начала года произошло 258 возгораний, что на 80 больше, чем за аналогичный период 2025 года.