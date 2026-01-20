Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
В Иркутске 21-23 января ожидается аномально холодная погода
Когда в Иркутской области закончатся морозы
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
Все материалы сюжета

Гостиничный комплекс «Усадьба Никиты Бенчарова» горел на острове Ольхон

Пожар произошел накануне на территории гостиничного комплекса «Усадьба Никиты Бенчарова» в поселке Хужир на острове Ольхон в Иркутской области. Соответствующими кадрами с места событий поделился местный житель Виктор Серебренников.

 

По данным ГУ МЧС России по региону, пожар вчера на улице Кирпичной действительно был. Специалистам ведомства удалось ликвидировать пламя на 165 «квадратах», предварительная причина случившегося – короткое замыкание электропроводки.

Специалисты МЧС России отмечают, что на фоне понижения среднесуточных температур в регионе увеличивается число пожаров. С начала года произошло 258 возгораний, что на 80 больше, чем за аналогичный период 2025 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес