Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
В Иркутске 21-23 января ожидается аномально холодная погода
Когда в Иркутской области закончатся морозы
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
Все материалы сюжета

Приангарье попробует выиграть конкурс на создание студенческого кампуса в Иркутске

Иркутская область поучаствует в конкурсном отборе заявок по проектам создания современных кампусов для включения в федеральный проект «Создание сети кампусов» национального проекта «Молодежь и дети». Победа позволит получить средства на создание кампуса в столице Приангарья.

«Правительством Иркутской области совместно с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом ведется подготовка к участию в отборе проектов. Рабочую группу по участию в конкурсе возглавит зампредседателя Правительства региона Наталья Дикусарова. Концепция заявки будет представлять содержательную модель, которая будет отражать горизонт развития будущей площадки», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

Напомним, в 2022 году заявка региона участвовала в аналогичном конкурсном отборе, по итогам которого были определены девять регионов-победителей. Иркутская область заняла 10-е место и не вошла в их число. В соответствии с полученными замечаниями от Минобрнауки России концепция кампуса была доработана.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес