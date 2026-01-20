Приангарье попробует выиграть конкурс на создание студенческого кампуса в Иркутске

Иркутская область поучаствует в конкурсном отборе заявок по проектам создания современных кампусов для включения в федеральный проект «Создание сети кампусов» национального проекта «Молодежь и дети». Победа позволит получить средства на создание кампуса в столице Приангарья.

«Правительством Иркутской области совместно с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом ведется подготовка к участию в отборе проектов. Рабочую группу по участию в конкурсе возглавит зампредседателя Правительства региона Наталья Дикусарова. Концепция заявки будет представлять содержательную модель, которая будет отражать горизонт развития будущей площадки», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

Напомним, в 2022 году заявка региона участвовала в аналогичном конкурсном отборе, по итогам которого были определены девять регионов-победителей. Иркутская область заняла 10-е место и не вошла в их число. В соответствии с полученными замечаниями от Минобрнауки России концепция кампуса была доработана.