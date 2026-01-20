Люди не поверили в красоту Байкала и обвинили Клаву Коку в использовании ИИ в клипах

В конце прошлого года российская певица Клава Кока приехала на Байкал, чтобы записать клипы к новому треку «Тысячи зим». В новом 2026-м она показала снятые записи, однако пользователи не поверили в их подлинность, обвинив в использовании искусственного интеллекта.

«Меня уже подбешивает ИИ. Интернет захватывает искусственный контент, и под каждым моим видео комменты, что это нейросеть. Нейросеть? Шесть часов полет до Иркутска, еще шесть – на машине до Ольхона, еще час на пароме ради льда, который в декабре еще не встал, и мы рискуем провалиться. Нейросеть? На улице -25 градусов, на мне пять слоев термухи, нет ни туалетов, ни связи, мы собираемся с пяти утра, чтобы успеть на первый паром», – рассказала Клава Кока.

По словам артистки, во время поездки было немало трудностей – на паром они не успели, забыли ковер, который был одним из главных атрибутов для съемок, по пути сломалась машина, техника отключалась на морозе, лед пришлось расчищать, чтобы показать его красоту, еду украла лисица, а команде пришлось потрудиться, чтобы развести большой костер для видео.

«Нейросеть никогда не заменит такие кадры и эмоции, когда ты воплощаешь свои сохраненки из Pinterest в жизнь! Я за творчество и впечатления, прожитые с командой. И плевать, что уже много часов от холода не чувствуешь ног, зато ты чувствуешь жизнь! Плевать, что дорога обратно займет еще часов 15. И вместо сна мы будем монтировать, но гордиться собой», – резюмировала певица.