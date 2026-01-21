Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
В Иркутске 21-23 января ожидается аномально холодная погода
Когда в Иркутской области закончатся морозы
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 января: 11 677,0195 руб/1 г золота и 232,7100/1 г серебра

ЦБ РФ с 21 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 11 677,0195 руб.
  • 1 грамм серебра - 232,7100 руб.
  • 1 грамм платины - 5 925,0200 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 536,3398 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 149,4204 р. (1,30%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,7100 р. (2,52%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 172,5298 р. (3,00%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 148,8498 р. (3,39%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
