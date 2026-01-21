«Как можно продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд?» – Дерипаска о продаже Домодедово

Первый открытый аукцион по продаже 100% акций крупнейшего частного аэропорта России «Домодедово» завершился безрезультатно. На актив, начальная цена которого была установлена в размере 132,266 млрд рублей, не нашлось покупателя, соответствующего всем требованиям.

Заявка на покупку поступила только от одного человека – индивидуального предпринимателя Евгения Богатого, которого в итоге не допустили до процедуры. Он предоставил не все документы. Если государство будет проводить второй этап аукциона, Шереметьево примет в нем участие, сообщил генеральный директор аэропорта Михаил Василенко.

«Убрав в сторону правовые аспекты, как можно пытаться продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд? Кто этот умник, стесняюсь спросить? Это при кредитной ставке 18,5% и курсе 77 руб. за доллар. Как говорится – наш Клондайк слегка подморозило за два последних года», – прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале российский промышленник Олег Дерипаска.

До пандемии Домодедово был вторым крупнейшим аэропортом России после Шереметьево. Но пандемия существенно сократила пассажиропоток. Затем базовая авиакомпания аэропорта – S7 – переориентировалась на Новосибирск, ещё сильнее уменьшив число пассажиров. Теперь Домодедово занимает четвёртое место, уступив третьей позиции московскому Внуково. Такая динамика оказала влияние и на финансовые показатели аэропорта. Так, согласно данным нового управляющего директора Андрея Иванова, озвученным в интервью РБК летом 2025 года, выручка аэропорта упала с 34 млрд рублей в 2023-м до 31 млрд рублей годом позже. Прогнозируемый чистый убыток за 2025-й составит около 10 млрд рублей.