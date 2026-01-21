Домодедово не продали на первом аукционе

Первый аукцион по продаже аэропорта Домодедово завершился неудачей. Как сообщает РБК, единственная заявка была отклонена из-за неполного комплекта документов, представленных индивидуальным предпринимателем Евгением Богатым.

Генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко подтвердил готовность своего аэропорта принять участие во втором этапе торгов, если они состоятся. Аукцион состоялся 20 января текущего года, начальная стоимость составила 132,3 млрд рублей. Продавались 100% доли в группе компаний, владеющих аэропортом.

Напомним, что ранее Минфин РФ включил продажу активов Домодедово в планы приватизации на 2025 год.

За последние годы аэропорт Домодедово существенно снизил свою долю рынка авиаперевозок. До начала пандемии COVID-19 он стабильно занимал вторую строчку среди российских аэропортов по объему пассажирских перевозок, уступая лишь Шереметьево. Однако события 2020–2021 годов привели к значительному сокращению транзита пассажиров, особенно негативно отразившись именно на московских воздушных воротах. Из-за этих факторов лидером по числу перевозимых пассажиров стал аэропорт Петербурга — Пулково, переместив Домодедово на третье место.

Кроме того, ухудшение ситуации усугубилось проблемами основной авиакомпании аэропорта — S7 Airlines, которая решила сосредоточиться на развитии собственного авиационного узла в Новосибирске. Это привело к дальнейшему оттоку пассажиропотока и окончательно отправило Домодедово на четвертую позицию, пропустив вперед аэропорт Внуково.

Такая динамика оказала влияние и на финансовые показатели аэропорта. Так, согласно данным нового управляющего директора Андрея Иванова, озвученным в интервью РБК летом 2025 года, выручка аэропорта упала с 34 млрд рублей в 2023-м до 31 млрд рублей годом позже. Прогнозируемый чистый убыток за 2025-й составит около 10 млрд рублей.