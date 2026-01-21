Паника началась в Европе из-за применения «Орешника» на Украине: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: в Европе началась паника из-за применения «Орешника» на Украине, бизнес в России поднимает цены из-за повышения налогов, в Госдуме предложили ограничить рост тарифов на коммуналку уровнем инфляции, а Приангарье попробует выиграть конкурс на создание студенческого кампуса в Иркутске. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Пугающий «Орешник»

После запуска Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на Украине в Европе началась паника, говорится в публикации InfoBRICS. «После последнего российского удара ракетами "Орешник" по Львову (всего в 70 км от польской границы), в ЕС и НАТО, похоже, царит паника. Президент Франции Эммануэль Макрон настоял, что европейцам крайне необходимо оружие для защиты от подобных атак», – отмечается в сообщении. «Орешник» был запущен в ответ на атаку резиденции президента Владимира Путина.

Цены идут вверх

После вступления в силу налоговых изменений компании стали активно повышать цены на свою продукцию. Также рост связывают с повышением зарплат и подорожанием топлива. Особо ощутимо подорожали логистика, услуги и IT. Ряд предприятий начали наращивать стоимость заблаговременно – еще в прошлом году, готовясь к росту НДС, а после повысили цены на продукцию и в 2026-м. Таким образом, издержки переложили на потребителей. ФАС обещает отреагировать на изменения.

Ограничение роста цен

Депутаты внесли в Государственную Думу проект закона, предусматривающий ограничение ежегодного повышения оплаты за жилищные и коммунальные услуги уровнем инфляции. По мнению авторов инициативы, новый акт позволит уменьшить финансовую нагрузку на граждан и сократить количество тех, кто имеет задолженность перед поставщиками коммунальных услуг. Изменения предлагается внести в Жилищный кодекс.

Студенческий кампус

Иркутская область поучаствует в конкурсном отборе заявок, чтобы получить средства на создание кампуса в столице Приангарья. «Правительством Иркутской области совместно с ИрНИТУ ведется подготовка к участию в отборе проектов. <...> Концепция заявки будет представлять содержательную модель, которая будет отражать горизонт развития будущей площадки», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

Субсидии на отопление

В 2026 году жители Сибири и, в частности, Иркутской области смогут воспользоваться финансовой поддержкой государства при обновлении устаревших отопительных систем в жилых помещениях. Приоритет в замене отопительных систем получат льготные категории граждан. Полученные деньги можно будет направить на закупку отечественных систем теплоснабжения, что позволит повысить качество отопления и снизить нагрузку на сети.