Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
В Иркутске 21-23 января ожидается аномально холодная погода
Когда в Иркутской области закончатся морозы
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
Эксперты прогнозируют замедление роста мировой торговли до 2–2,2% в 2026 году

По прогнозам экономистов, рост мировой торговли в 2026 году может замедлиться почти вдвое по сравнению с 2025 годом. Опрос экспертов, проведенный «Известиями», показывает, что показатель увеличится лишь на 2–2,2%. Для сравнения, в прошлом году, по оценкам ООН и МВФ, рост мировой торговли составил около 3,8–4,1%.

«Согласно докладу ООН «Мировая экономическая ситуация и перспективы», эффект на глобальную торговлю от тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом, проявится только в 2026-м», – отмечают аналитики. Основными сдерживающими факторами станут именно новые и потенциальные таможенные пошлины, вводимые США.

В 2025 году мировая торговля показала большую устойчивость к повышению американских тарифов, чем ожидалось, чему способствовали опережающие закупки и адаптация компаний. Однако уже в текущем году давление могут усилить новые ограничения, например, 25% пошлины на товары стран, торгующих с Ираном, и на передовые чипы. Поддержку рынку окажут рост сектора услуг и развитие технологий искусственного интеллекта.

Ранее торговый дефицит США опустился до минимальной отметки с 2009 года. Причина успеха, по словам Дональда Трампа, кроется в введении таможенных пошлин, которые, по его мнению, оказывают благотворное воздействие на экономику и способствуют укреплению национальной безопасности.


