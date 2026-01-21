Новости

Электричество жителям Маркова обещают вернуть к полудню

Накануне произошло частичное отключение электроэнергии в Марковском МО Иркутского района из-за повреждения кабельной линии. Ночью удалось найти проблемное место. Сотрудники ИЭСК к полудню обещают вернуть свет в дома.

 

«Место повреждения определено – часть потребителей запитана. Персоналом Южных электрических сетей организована работа дизельгенераторной установки, часть потребителей переведена по распределительной электрической сети. Повреждение кабельной линии нашли – это район квартала "Стрижи". В настоящее время прорабатываем вопрос и производим временную схему электроснабжения для отключенных сейчас потребителей», – пояснили в компании.

Организованы работы для раскопки кабельных линий – для этого расчищают площадку, которая находится на парковке транспорта. При поддержке регионального МЧС машины убрали. К месту привезен кабель – организована его прокладка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
