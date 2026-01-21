Банки потеряли триллион рублей ликвидности в 2025 году. Что дальше?

По итогам 2025 года российские банки столкнулись с серьезным оттоком ликвидности, вызванным ростом объемов наличных денег в обращении. Общие потери финансового сектора составили около 1 трлн рублей, что заметно превышает показатели предыдущих периодов, согласно официальной статистике Банка России.

Во многом этот процесс носил неравномерный характер. Первая половина 2025 года характеризовалась возвратом значительной части наличных средств в банковскую систему вследствие сохранения высоких процентных ставок по вкладам и депозитам. Но уже летом началась обратная тенденция: граждане начали активно снимать наличные деньги с депозитов и счетов, усиливая давление на уровень ликвидности банков.

Во второй половине года был отмечен существенный отток средств, превысивший притоки первых месяцев, таким образом сведя положительный баланс на начало периода практически к нулю. Особенное внимание привлекает ситуация в декабре 2025 года, когда месячный отток составил внушительные 836,3 млрд рублей. Подобный масштаб не фиксировался за последние 11 лет, сообщает РБК, предыдущий пик пришелся на кризисный декабрь 2014 года, когда банкам пришлось отдать клиентам больше 918 миллиардов рублей.

Однако специалисты Банка России уверяют, что подобные колебания не являются критическими для финансовой стабильности государства. Они подчеркивают, что подобное перераспределение денежных потоков не влечет серьезных рисков, поскольку экономика продолжает обеспечиваться необходимым объемом наличных денег.

Кроме того, значительный вклад в снижение уровня ликвидности внесли обязательные резервы коммерческих банков, размеры которых увеличились вслед за расширением денежной базы в целом. Эти факторы, вероятно, будут играть ключевую роль и в будущем.

Стоит отметить, что ранее Центробанк предупреждал о дальнейшем ухудшении ситуации с ликвидностью банковской системы. Прогнозируется, что в 2026 году дефицит увеличится до отметки от 2,5 до 3,5 трлн рублей. Основные причины назывались аналогичные: высокий спрос на наличные средства и дальнейший рост обязательного резерва финансовых организаций.