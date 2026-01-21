Сбербанк уверенно нарастил объемы ипотечного и автокредитования

Согласно представленному Сбером отчету по РСБУ за 2025 год, его ипотечный портфель увеличился на 16,5%, до 12,4 трлн руб., а объем автокредитов вырос на 42,3%, до 700 млрд руб.

Портфель потребительских кредитов за отчетный период сократился на 14,4%, до 3,3 трлн руб., из-за высоких процентных ставок и ужесточения требований к заемщикам по необеспеченным займам. Публикацию отчета котировки ведущей кредитно-финансовой организации России встретили почти нейтрально, повысившись на 0,05%, до 303,78 руб.

«Динамика ипотечного портфеля объясняется продолжением реализации льготных программ. В сегменте автокредитования рост был вызван запущенными банком в 2025 году новыми продуктами, в том числе кредитами на покупку автомобиля под плавающую ставку, которая в течение первого и второго года остается очень низкой, а далее приближается к рыночному уровню», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Чистая прибыль Сбера по российским стандартам за ушедший год в соответствии с нашими ориентирами повысилась на 8,4%, до 1,69 трлн руб. Показатель по МСФО аналитики прогнозируют в пределах 1,7–1,72 трлн руб. В соответствии с планами эмитента распределить между акционерами 50% чистой прибыли по МСФО выплата на одну обыкновенную акцию должна составить 39,4–39,8 руб., то есть на 13–14% выше, чем за 2024 год.

Целевая цена Freedom Finance по обыкновенной акции Сбербанка – 340 руб.