Рост валютных интервенций поддерживает крепость рубля

Российский рубль демонстрирует устойчивость в начале 2026 года, не показывая ослабления к уровню конца прошлого года. По состоянию на 20 января валютная пара доллар-рубль торгуется на межбанковском рынке в районе 78 рублей. Ключевым фактором, поддерживающим национальную валюту, стали увеличенные объёмы продажи валюты и золота Центральным банком РФ в рамках бюджетного правила.

«Естественно, столь мощная накачка внутреннего рынка валютой от регулятора должна будет позитивно сказываться на курсе рубля. Этот процесс мы наблюдаем за последние торговые дни: текущий курс доллара находится недалеко от минимумов конца прошлого года», — заявил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его оценкам, ежедневные валютные интервенции в ближайший месяц могут вырасти до 17,4 миллиарда рублей.

На фоне снижения нефтегазовых доходов бюджета Минфин увеличил объёмы продажи валюты из Фонда национального благосостояния. Укрепление рубля оказывает сдерживающее влияние на инфляцию, удешевляя импортные товары. Аналитики ожидают, что в январе курс доллара будет торговаться в диапазоне 77-80 рублей, а дальнейшая динамика будет зависеть от скорости снижения ключевой ставки Банком России.