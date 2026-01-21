Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
В Иркутске 21-23 января ожидается аномально холодная погода
Когда в Иркутской области закончатся морозы
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
Все материалы сюжета

Рост валютных интервенций поддерживает крепость рубля

Российский рубль демонстрирует устойчивость в начале 2026 года, не показывая ослабления к уровню конца прошлого года. По состоянию на 20 января валютная пара доллар-рубль торгуется на межбанковском рынке в районе 78 рублей. Ключевым фактором, поддерживающим национальную валюту, стали увеличенные объёмы продажи валюты и золота Центральным банком РФ в рамках бюджетного правила.

«Естественно, столь мощная накачка внутреннего рынка валютой от регулятора должна будет позитивно сказываться на курсе рубля. Этот процесс мы наблюдаем за последние торговые дни: текущий курс доллара находится недалеко от минимумов конца прошлого года», — заявил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его оценкам, ежедневные валютные интервенции в ближайший месяц могут вырасти до 17,4 миллиарда рублей.

На фоне снижения нефтегазовых доходов бюджета Минфин увеличил объёмы продажи валюты из Фонда национального благосостояния. Укрепление рубля оказывает сдерживающее влияние на инфляцию, удешевляя импортные товары. Аналитики ожидают, что в январе курс доллара будет торговаться в диапазоне 77-80 рублей, а дальнейшая динамика будет зависеть от скорости снижения ключевой ставки Банком России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес