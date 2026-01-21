Импорт алюминия из России в Китай взлетел на 51%

В 2025 году китайский рынок существенно увеличил потребление продукции металлургического комплекса России. Так, импорт первичного алюминия из нашей страны возрос на 51% относительно предыдущего года и составил сумму в размере 5,71млрд.Этот показатель эквивалентен объему поставок около 2,16 млн тонн сырья по среднегодовым ценам Лондонской биржи металлов (2,65 тыс./тонна), передаёт Интерфакс.

Помимо увеличения закупок алюминия, Китай повысил закупки других важных видов металлопродукции из России. Например, импорт китайской стороной рафинированной меди вырос на впечатляющие 85%. Стоимость приобретенного металла составила 4,21 млрд. Аналогично увеличилась стоимость импорта медной руды и концентратов, показавших двукратный рост (3,22 млрд). В отличие от этих показателей, поставки необработанного никеля увеличились на 73% и достигли суммы $1,36 млрд, тогда как экспорт никелевых руд и концентратов снизился на 11%.

Эти цифры свидетельствуют о значительном укреплении позиций российских производителей цветной металлургии на китайском рынке и общем росте взаимовыгодного сотрудничества двух стран в области торговли металлами.