Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
В Иркутске 21-23 января ожидается аномально холодная погода
Когда в Иркутской области закончатся морозы
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
Все материалы сюжета

В 2025 году более 5 тысяч семей Иркутской области направили маткапитал на образование детей

В 2025 году более пяти тысяч жителей Иркутской области использовали средства материнского капитала для оплаты обучения своих детей. Как сообщило региональное отделение Социального фонда России, на эти цели из бюджета было перечислено 422 миллиона рублей. Деньги можно направить на образование в любом лицензированном учреждении на территории страны – от детского сада до вуза.

«Если родители хотят направить материнский капитал на оплату обучения ребенка в одном из этих учебных заведений, то достаточно подать заявление о распоряжении средствами прямо в вузе», – отметил управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров. Региональное отделение заключило соглашения с четырьмя местными вузами для упрощения процедуры подачи документов.

Средства маткапитала также можно использовать для оплаты услуг репетитора-индивидуального предпринимателя, обучения в автошколе или проживания ребенка в общежитии на период учебы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес