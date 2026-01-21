В 2025 году более 5 тысяч семей Иркутской области направили маткапитал на образование детей

В 2025 году более пяти тысяч жителей Иркутской области использовали средства материнского капитала для оплаты обучения своих детей. Как сообщило региональное отделение Социального фонда России, на эти цели из бюджета было перечислено 422 миллиона рублей. Деньги можно направить на образование в любом лицензированном учреждении на территории страны – от детского сада до вуза.

«Если родители хотят направить материнский капитал на оплату обучения ребенка в одном из этих учебных заведений, то достаточно подать заявление о распоряжении средствами прямо в вузе», – отметил управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров. Региональное отделение заключило соглашения с четырьмя местными вузами для упрощения процедуры подачи документов.

Средства маткапитала также можно использовать для оплаты услуг репетитора-индивидуального предпринимателя, обучения в автошколе или проживания ребенка в общежитии на период учебы.