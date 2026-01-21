Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
В Иркутске 21-23 января ожидается аномально холодная погода
Когда в Иркутской области закончатся морозы
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
Летевший из Иркутска в Усть-Кут самолет вынужденно приземлился в Братске

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Иркутск – Усть-Кут, приземлился на запасном аэродроме в городе Братск. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.

<p>Фото: аэропорт Братска</p>

«В пункте назначения нелетная погода. Посадка произведена в 09:05 по местному времени. 68 пассажиров самолета размещены в здании аэровокзала. Ожидаемое время вылета рейса далее по маршруту – 11:00», – говорится в сообщении.

В случае задержки пассажиры будут обеспечены услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпаний.


