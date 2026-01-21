Новости

Корабль застрял во льду Байкала в Иркутской области

Инцидент с участием судна «Фартовый-2» произошел на озере Байкал в Иркутской области. Несмотря на окончание навигации на водоеме 25 декабря, судно отправилось в плавание и застряло. Соответствующей записью поделился очевидец в социальных сетях.

«Шел, шел, шел корабль, ломал лед, но сил не хватило, и он застрял во льдах. Теперь до весны», – комментирует запись автор ролика.

По факту случившегося Байкало-Ангарская транспортная прокурора организовала проверку исполнения законодательства безопасности плавания.


