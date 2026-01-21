Новости

Российский космонавт сфотографировал полярное сияние с борта МКС

Руководитель экипажа МКС-74 Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на МКС вместе с уроженцем Иркутска Сергеем Микаевым и американцем Кристофером Уилльямсом, сфотографировал полярное сияние и поделился удивительными кадрами в своем тг-канале.

«Мы знали, что на солнце произошла мощная вспышка и поток частиц летит в сторону нашей планеты. Сияние обещало быть особенно ярким, и мы подготовились к ночной съемке. Но никто не ожидал, что оно будет настолько ярким!» – поделился Кудь-Сверчков.

Он добавил, что северное сияние было настолько интенсивным, что вместе с зеленым, обычно едва видным, проявилось и красное свечение.

«Нам казалось, что мы буквально плыли внутри этого света. Хотя, конечно, мы только немного захватывали широты, где расположен авроральный овал. Сияние было заметно со станции, даже когда мы уже пролетали над ближним востоком!» – восхитился космонавт.


