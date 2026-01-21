Сбербанк снижает ставки по вкладам с 21 января

Сбербанкк решил скорректировать условия популярного депозита «Лучший %», сократив верхнюю границу ставки до 15% годовых. Такое решение вступает в силу с 21 января текущего года. Ранее максимальная ставка составляла 15,5%, передаёт РБК.

Изменениям подверглись и сроки размещения средств для получения максимального дохода: раньше для достижения ставки в 15% достаточно было держать деньги на счете всего три месяца, теперь этот срок продлили до четырех месяцев.

По всем остальным срокам ставки так же снижены — в основном на 0,5 п.п., за исключением доходности на упомянутые четыре месяца (-0,4 п.п., с 15,4% до 15%), пять месяцев — -0,4 п.п., до 14,9% годовых, и на три месяца — -2 п.п., до 13,5% годовых. Без изменений остались ставки по депозитам на 1,5 года — 9% годовых, два года — 9% годовых и три года — 6,5% годовых.

Высокая ставка сохраняется только для новых денег, которые отсутствовали на счетах клиента в течение последнего двухмесячного периода. Минимальная сумма вложения осталась прежней — от 100 тысяч рублей.

Данные изменения происходят на фоне общей тенденции снижения доходности банковских продуктов, отражающей политику Центробанка по постепенной нормализации монетарной политики. Ранее сообщалось, что средняя ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших банках по размеру депозитного портфеля снизилась до 14,86%, что является минимальным значением с июля 2024 года.

Напомним, Банк России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку до уровня 16%. Эксперты считают, что ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году может быть снижена 6 раз и опуститься к концу декабря 2026 года до 11-12% годовых.