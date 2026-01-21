Новости

Склад опилок загорелся в Иркутской области: на тушение понадобится до 10 суток

Мощный пожар произошел неподалеку от микрорайона «Мостоотряд» в Усть-Кутском муниципальном образовании Иркутской области. Пламя охватило склад опилок – сейчас проводится тушение.

Фото: Сергей Анисимов

«На днях произошло самовозгорание склада опилок на территории бывшей базы "Микура", которая в настоящее время принадлежит компании "ТимберТранс". Возгорание произошло вследствие длительного хранения опилок на открытом воздухе», – прокомментировал мэр Сергей Анисимов.

С момента обнаружения очага на месте непрерывно работает пожарная охрана предприятия, принимаются все меры для недопущения распространения огня.

«В течение трех дней возгорание будет локализовано, а полная ликвидация завершится в срок до 10 дней. Имеющееся задымление носит временный характер и не превышает установленных нормативов», – сообщил мэр итоги сегодняшнего заседания оперативного штаба.

Он подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем – угрозы жизни и здоровью жителей нет. Граждан просят сохранять спокойствие и ориентироваться на официальную информацию.


