В Иркутске 14–15 февраля пройдет финансовый тренинг Людмилы Ярухиной для руководителей и предпринимателей

14–15 февраля 2026 года в Иркутске состоится интенсивный тренинг «Финансы для руководителя», который проведет финансовый директор и автор бестселлера «Финансы для нефинансистов» Людмила Ярухина. Мероприятие предназначено для собственников бизнеса, руководителей, топ-менеджеров и предпринимателей, желающих системно управлять деньгами и прибылью компании.



​

Тренинг пройдет в очном формате по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 42; занятия продлятся два дня — с 9:00 до 18:00, с включением деловых игр и практических упражнений. Участники разберут финансовую отчетность, движение денежных средств, оборотный капитал, прибыль, точку безубыточности и построение финансовой модели малого бизнеса.

​

Стоимость участия составляет 50 000 рублей, в пакет входит рабочая тетрадь, практические задания и бонус — шаблон финансовой модели в формате Excel. Для юридических лиц предусмотрена оплата по безналичному расчету с предоставлением полного пакета закрывающих документов.

Эксперт и результаты для участников

Людмила Ярухина — финансовый директор с более чем 20‑летним опытом руководства казначейством, бухгалтерией и контроллингом, преподаватель программ МВА РАНХиГС и EMAS, автор корпоративных программ «Финансы для нефинансовых менеджеров» и книги «Финансы для нефинансистов», входящей в ТОП‑100 бизнес-книг на OZON.

По итогам двух дней участники научатся читать финансовую отчетность с позиции инвестора и банка, оценивать эффективность бизнеса по ключевым показателям, планировать денежные потоки и платежный календарь, рассчитывать точку безубыточности, запас финансовой прочности и прибыльность отдельных направлений. Полученные инструменты позволят выстраивать управленческий учет и принимать обоснованные решения по затратам, продажам и ценообразованию.

Организатор тренинга — Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Университет группы компаний МедСтандарт» (АНО ДПО «МедСтандарт Университет»), г. Иркутск. Для записи и получения счета для юрлиц доступны телефоны +7 (3952) 48‑71‑08, +7‑964‑652‑3‑955 и e‑mail 354@medstd38.ru, а также форма регистрации на сайте fincourse38.ru

18+