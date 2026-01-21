Чемпионат России по конькобежному спорту пройдет в Иркутске 29-30 января

Иркутск в конце января станет столицей российского конькобежного спорта. Чемпионат России в классическом и спринтерском многоборьях пройдет 29-30 января на льду дворца спорта «Байкал». В соревнованиях ожидается участие около 100 ведущих спортсменов страны, включая членов национальной сборной.

«На спортивной арене Ледового дворца «Байкал» за медали чемпионата России будут бороться звезды отечественного конькобежного спорта. В Иркутск уже прилетели и тренируются Даниил Найденышев, Иван Фруктов, Дарья Качанова, Екатерина Кошелева и другие известные спортсмены», – сообщил заместитель министра спорта Иркутской области Владимир Удовенко. Он отметил, что вход на соревнования для зрителей будет свободным.

Иркутскую область на чемпионате представит конькобежка Ксения Горбунова, также возможен старт Николая Аникина. Спортсмены будут определять сильнейших на традиционных дистанциях многоборья: 500, 1000, 1500, 3000, 5000 и 10000 метров. Ледовый дворец «Байкал» уже имеет опыт проведения соревнований подобного уровня.