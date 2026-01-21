Клиенты ВТБ получили 10 млрд рублей через упрощенный налоговый вычет

В 2025 году клиенты ВТБ получили через сервис около 10 млрд рублей налогового вычета за жилье и ипотеку. По сравнению с 2024 годом сумма выросла на четверть. Сервис позволяет получить вычет онлайн без посещений налоговых органов.

В прошлом году в ВТБ поступило около 300 тыс. заявок на получение налогового вычета за жилье и ипотеку. С каждым годом этот способ становится более востребованным – по сравнению с 2024 годом число заявлений выросло на 30%. Эксперты ВТБ ожидают, что пик подачи заявлений на оформление имущественного вычета в этом году придется на февраль-март. ФНС, со своей стороны, начнет рассматривать заявки с 25 февраля.

Сервис упрощенного налогового вычета позволяет клиентам подать все документы онлайн и не заполнять декларацию 3-НДФЛ, так как банк передаст в ФНС данные об уплаченных процентах по ипотечному договору и стоимости недвижимости самостоятельно в электронном виде. Это помогает сократить время ожидания ответа от налоговой, так как срок проверки заявления сокращается с 3 до 1 месяца. Максимальная сумма, которую можно получить по упрощенной схеме получения налогового вычета при уплате 13% НДФЛ – 650 тыс. рублей, из которых 260 тыс. – за покупку недвижимости, 390 тыс. – за уплаченные проценты по ипотеке. А если платить 22% от годового дохода, то сумма составит 1,1 млн рублей. Всего с момента запуска сервиса ВТБ помог вернуть своим клиентам более 23 млрд рублей.