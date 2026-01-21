Новости

Аэропорт Домодедово
Цена кусается: продажа Домодедово сорвана из-за дороговизны
ИП Богатый признался в отсутствии денег на покупку «Домодедово»
«Как можно продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд?» – Дерипаска о продаже Домодедово
Все материалы сюжета

КС постановил, что неуведомление о криптовалюте не лишает права на судебную защиту

Читайте также:

Штрафы до 2 млн рублей грозят российским майнерам
20 января 2026
В Иркутской области энергопотребление рухнуло на 5,9% из-за запрета майнинга и теплой зимы
15 января 2026

Конституционный суд Российской Федерации принял решение, защищающее права владельцев цифровых активов. Суд постановил, что отсутствие уведомления налоговых органов о владении криптовалютой автоматически не лишает гражданина возможности рассчитывать на правовую защиту в суде. Власти могут устанавливать такие правила для контроля оборота, но они не должны становиться препятствием для доступа к правосудию. Об этом пишет газета «Известия».

«Конституционный суд сказал простую, но принципиальную вещь – налоговая дисциплина и право на судебную защиту нельзя путать и подменять одно другим», – отметил адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Он пояснил, что ранее суды часто использовали факт неуведомления как основание для отказа в иске, что фактически лишало цифровые активы защиты.

Поводом для обращения в КС стало дело Дмитрия Тимченко, которому суды отказали в возврате 1000 стейблкоинов USDT из-за отсутствия уведомления ФНС. Суд также отметил недостаточность и фрагментарность действующего регулирования цифровых активов и указал на необходимость его дальнейшего совершенствования. Решение является прецедентным и влечет за собой пересмотр всех аналогичных дел в стране.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес