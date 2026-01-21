КС постановил, что неуведомление о криптовалюте не лишает права на судебную защиту

Конституционный суд Российской Федерации принял решение, защищающее права владельцев цифровых активов. Суд постановил, что отсутствие уведомления налоговых органов о владении криптовалютой автоматически не лишает гражданина возможности рассчитывать на правовую защиту в суде. Власти могут устанавливать такие правила для контроля оборота, но они не должны становиться препятствием для доступа к правосудию. Об этом пишет газета «Известия».

«Конституционный суд сказал простую, но принципиальную вещь – налоговая дисциплина и право на судебную защиту нельзя путать и подменять одно другим», – отметил адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Он пояснил, что ранее суды часто использовали факт неуведомления как основание для отказа в иске, что фактически лишало цифровые активы защиты.

Поводом для обращения в КС стало дело Дмитрия Тимченко, которому суды отказали в возврате 1000 стейблкоинов USDT из-за отсутствия уведомления ФНС. Суд также отметил недостаточность и фрагментарность действующего регулирования цифровых активов и указал на необходимость его дальнейшего совершенствования. Решение является прецедентным и влечет за собой пересмотр всех аналогичных дел в стране.