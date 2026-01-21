Иркутяне предпочитают бюджетные смартфоны китайских брендов

Цифровая экосистема МТС проанализировала тренды на рынке смартфонов Приангарья по итогам 2025 года. В топ-3 вошли две китайские марки – Xiaomi и Huawei, а также смартфон корейского бренда Samsung. При этом, больше всего денег иркутяне потратили на Apple.

По итогам 2025 года китайский бренд Xiaomi сохранил лидерство по количеству проданных смартфонов – практически каждый четвертый купленный гаджет в Иркутской области этой марки. Второе место у корейского бренда Samsung (17%), а «бронза» у Huawei (16,4%). Также в пятерку самых популярных брендов впервые вошел Infinix (8,9%), что свидетельствует о росте конкуренции среди недорогих гаджетов. При этом американская марка Apple лидирует в Приангарье в денежном выражении – на «яблочные» смартфоны пришлось 27,4% продаж.

Самым популярным смартфоном в Иркутской области в 2025 году стал Huawei Nova Y72S 8 его выбрал каждый двенадцатый покупатель (6,2%). Далее следуют Xiaomi Redmi A5 3 (5,7%) и Xiaomi Redmi 14C 8 (3,1%)

Одним из трендов года эксперты отметили рост доли смартфонов среднего ценового сегмента. Диапазон 20-40 тысяч рублей показал самую высокую динамику среди всех категорий. Вместе с тем, доля бюджетных девайсов остается самой высокой на рынке и составляет более трети всех продаж.