Больше пространства — больше возможностей: Модельная школа SISTERS представила итоги 2025 года

В Иркутске модельная школа и агентство SISTERS подвели итоги успешного 2025 года. За прошедший период обучение в рамках программ SISTERS прошли более 300 учеников, что практически вдвое превысило показатель прошлого года, сообщили SIA.RU. Учеба доступна детям с семилетнего возраста, подросткам и взрослым, открывая широкие перспективы перед всеми категориями слушателей.

Фото предоставлено школой SISTERS.

Фото предоставлено школой SISTERS.

Одним из ключевых изменений стал открытие нового двухуровневого образовательного пространства общей площадью порядка 340 квадратных метров. Здесь созданы просторные аудитории, оборудована собственная фотостудия и специальные зоны для проведения мастер-классов и показов, обеспечивающие современные условия для практических занятий.

За год ученики приняли участие более чем в 30 показах и публичных проектах. Крупнейший из них — Fashion Market, где на подиум вышли 122 модели. Продолжилось и сотрудничество с образовательными учреждениями: в школе №14 состоялся мастер-класс о формировании современного школьного образа.

Фото предоставлено школой SISTERS.

Профессиональные достижения выпускников также впечатляют: 15 учеников заключили контракты с зарубежными агентствами. Среди них — 16-летний Никита Волокитин, работавший в Корее и Японии. Его мама Марина вспоминает первое впечатление сына от занятий: «Сначала мы думали, что Никита стесняется и не захочет. Но он вышел с первых уроков с горящими глазами и сказал: “Мне понравилось. Я хочу продолжать”».

«Флагманским событием года стал проект «ВОСХОД», созданный совместно с NO DESIGN. В 2025 году он прошёл дважды и собрал более 4 000 зрителей при участии 250 моделей в возрасте от 5 до 40 лет. В планах на следующий год — дальнейшее развитие образовательных программ и городских инициатив, направленных на поддержку молодых талантов», – подчеркнула сооснователь модельной школы и агентства Sisters Алёна Усова.

Авторское шоу "Восход", Иркутск. Фото: Александр Черненко

 

 

 


