Больше пространства — больше возможностей: Модельная школа SISTERS представила итоги 2025 года

В Иркутске модельная школа и агентство SISTERS подвели итоги успешного 2025 года. За прошедший период обучение в рамках программ SISTERS прошли более 300 учеников, что практически вдвое превысило показатель прошлого года, сообщили SIA.RU. Учеба доступна детям с семилетнего возраста, подросткам и взрослым, открывая широкие перспективы перед всеми категориями слушателей.
Одним из ключевых изменений стал открытие нового двухуровневого образовательного пространства общей площадью порядка 340 квадратных метров. Здесь созданы просторные аудитории, оборудована собственная фотостудия и специальные зоны для проведения мастер-классов и показов, обеспечивающие современные условия для практических занятий.
За год ученики приняли участие более чем в 30 показах и публичных проектах. Крупнейший из них — Fashion Market, где на подиум вышли 122 модели. Продолжилось и сотрудничество с образовательными учреждениями: в школе №14 состоялся мастер-класс о формировании современного школьного образа.
Профессиональные достижения выпускников также впечатляют: 15 учеников заключили контракты с зарубежными агентствами. Среди них — 16-летний Никита Волокитин, работавший в Корее и Японии. Его мама Марина вспоминает первое впечатление сына от занятий: «Сначала мы думали, что Никита стесняется и не захочет. Но он вышел с первых уроков с горящими глазами и сказал: “Мне понравилось. Я хочу продолжать”».
«Флагманским событием года стал проект «ВОСХОД», созданный совместно с NO DESIGN. В 2025 году он прошёл дважды и собрал более 4 000 зрителей при участии 250 моделей в возрасте от 5 до 40 лет. В планах на следующий год — дальнейшее развитие образовательных программ и городских инициатив, направленных на поддержку молодых талантов», – подчеркнула сооснователь модельной школы и агентства Sisters Алёна Усова.