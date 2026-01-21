Новости

Аэропорт Домодедово
Цена кусается: продажа Домодедово сорвана из-за дороговизны
ИП Богатый признался в отсутствии денег на покупку «Домодедово»
«Как можно продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд?» – Дерипаска о продаже Домодедово
Все материалы сюжета

Сотрудники МЧС спасли 17 человек при пожаре в многоэтажном доме на 6-й Советской в Иркутске

В Иркутске пожарные подразделения МЧС России ликвидировали возгорание в квартире на двенадцатом этаже многоквартирного жилого дома на улице 6-й Советской.

На место происшествия были направлены 26 пожарных и семь единиц специальной техники. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 40 квадратных метров и полностью ликвидировать открытое горение.

«Бойцы звена газодымозащитной службы из задымленного подъезда спасли 17 человек, из них 3 детей. Еще 54 человека эвакуировались самостоятельно», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Читайте также:

В Иркутской области задержан подозреваемый в подготовке теракта и поджоге инфраструктурного объекта
19 января 2026
В Иркутском районе полностью сгорело маршрутное такси
16 января 2026

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Происшествия":
Все материалы сюжета (254)


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес