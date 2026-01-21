Сотрудники МЧС спасли 17 человек при пожаре в многоэтажном доме на 6-й Советской в Иркутске

В Иркутске пожарные подразделения МЧС России ликвидировали возгорание в квартире на двенадцатом этаже многоквартирного жилого дома на улице 6-й Советской.

На место происшествия были направлены 26 пожарных и семь единиц специальной техники. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 40 квадратных метров и полностью ликвидировать открытое горение.

«Бойцы звена газодымозащитной службы из задымленного подъезда спасли 17 человек, из них 3 детей. Еще 54 человека эвакуировались самостоятельно», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.