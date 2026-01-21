Новости

Аэропорт Домодедово
Цена кусается: продажа Домодедово сорвана из-за дороговизны
ИП Богатый признался в отсутствии денег на покупку «Домодедово»
«Как можно продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд?» – Дерипаска о продаже Домодедово
Все материалы сюжета

Сбер – единственный российский бренд в мировом рейтинге Global 500

BrandFinance включило Сбер в ежегодный рейтинг Global500 2026, объединяющий 500 самых ценных и сильных брендов мира. Это самый престижный ежегодный международный рейтинг.

Сбер стал единственным российским брендом, представленным в этом международном списке и получившим высокую оценку, несмотря на многочисленные западные санкции. За год бренд продемонстрировал один из самых значимых результатов роста в рейтинге, поднявшись сразу на 142 позиции.

Эксперты Brand Finance оценивают бренды по совокупности показателей, включая финансовую стоимость, силу бренда, качество маркетинговых активностей, уровень доверия людей. Высокие позиции Сбера в мировом рейтинге отражают его способность выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и развивать решения, которые становятся частью повседневной жизни людей и бизнеса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес