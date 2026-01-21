Ежегодную выплату почетным донорам в Иркутской области увеличили до 19,5 тыс. рублей

В Иркутской области проиндексирована ежегодная денежная выплата гражданам, имеющим звание «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». Ее размер увеличен с 18 207,64 рублей в 2025 году до 19 497,68 рублей в текущем году. Выплата предоставляется за заслуги в сдаче крови и ее компонентов.

«В прошлом году министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области перечислило выплату 8 744 донорам. Но число почетных доноров в регионе увеличивается ежегодно. Традиционно, средства получателям выплаты переведем до 1 апреля», – прокомментировал глава ведомства Владимир Родионов.

Нагрудным знаком «Почетный донор России» награждаются граждане, сдавшие кровь 40 раз или плазму 60 раз. Помимо ежегодной выплаты, они имеют право на ряд других мер социальной поддержки, включая предоставление ежегодного отпуска в удобное время и внеочередное медицинское обслуживание в государственных учреждениях.